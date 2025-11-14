Almanya Başbakanı Merz'den Ukraynalı Gençlere Çağrı: Ülkelerinde Kalmaları Gerek

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, özellikle genç Ukraynalı erkeklerin Almanya'ya gelmek yerine ülkelerinde hizmet etmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den bu konuda gerekli adımları atmasını istediğini belirten Merz, "Ukrayna'da ihtiyaç var" dedi.

Alman'da hükümet, Ukraynalı sığınmacılara yönelik sosyal yardımlarda değişiklik planlarını da teyit etti. Buna göre, Ukrayna'dan gelenler artık Bürgergeld (vatandaşlık parası) yerine daha düşük seviyede olan Asylbewerberleistungsgesetz (Sığınma yasası) kapsamındaki ödenekleri alacak.

Hükümet kaynaklarına göre, Çalışma Bakanı Barbel Bas ile İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yeni düzenlemede uzlaştı. Buna göre, 1 Nisan 2025'ten sonra Almanya'ya gelen Ukraynalılar "Vatandaşlık Parası" (Bürgergeld) alamayacak, bu tarihten önce gelenlere yapılan onaylanmış ödemelere devam edilecek. Bild gazetesinin haberine göre, bu değişiklikle on binlerce Ukrayna vatandaşı Vatandaşlık Parası hakkını kaybedecek.

Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, Almanya bu düzenlemeyle 2026 yılında yaklaşık 730 milyon avro, 2027'de ise 320 milyon avro tasarruf bekliyor.