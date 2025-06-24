Almanya Başbakanı Merz'den Trump'a Destek ve Ateşkes Çağrısı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Trump'ın ateşkese yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve İsrail ile İran'a bu çağrıya uymaları yönünde çağrıda bulundu. Merz, Orta Doğu'daki güvenliğin sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Trump'ın ateşkese yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, İsrail ve İran'a bu çağrıya kulak verme çağrısında bulundu.

Merz, X hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Amerikan Başkanının aşamalı ateşkese yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik belirleyici askeri saldırılarından sonra bu ateşkesin sağlanması çok olumlu bir gelişmedir.

Bu gelişme Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getirecektir. İran ve İsrail'e, bu ateşkese sadık kalmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Son derece kritik geçen saatlerde sergiledikleri sağduyu için Katar'a ve diğer bölge ülkelerine teşekkür ederim.

Bugün Lahey'deki NATO Zirvesi'nin oturum aralarında, ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte durumun nasıl kalıcı şekilde istikrara kavuşturulabileceğini görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA / Dünya
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