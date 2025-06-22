Almanya Başbakanı Merz'den İran'a Müzakere Çağrısı

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, İran'a yaptığı çağrıda, ABD ve İsrail ile müzakerelere başlamasını istedi.

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Friedrich Merz, İran'a, ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve çatışmanın diplomatik bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıların ardından, Merz başkanlığındaki Federal Hükümet Güvenlik Kabinesi'nin bu sabah toplandığı kaydedildi. ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın nükleer programının büyük bir kısmının zarar gördüğü fakat kesin hasar analizinin daha sonra yapılabileceği aktarılan açıklamada, Merz'in gün içinde Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki ortaklarıyla bir sonraki adımlar konusunda görüşme yapacağı bildirildi.