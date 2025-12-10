Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin Yeni Güvenlik Stratejisini Eleştirdi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin yeni güvenlik stratejisindeki Avrupa odaklı ifadeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Merz, Avrupa'nın güvenlik konusunda kendi ayakları üzerinde durabileceğini vurgularken, ABD'yi yalnızlaşma tehlikesine karşı uyardı ve işbirliği çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Mainz kentindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray tarafından açıklanan yeni Ulusal Güvenlik Strateji belgesini değerlendiren Merz, ABD'nin yeni güvenlik stratejisinde yer alan Avrupa'yla ilgili bazı ifadeleri eleştirdi, bu ifadeleri, "Avrupa perspektifinden kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Avrupa'daki demokrasiyi koruma amacıyla müdahale etmeyi öngören yaklaşımına karşı çıkan Merz, bunun gereksiz olduğunu belirterek, "Eğer kurtarılması gerekseydi, bunu biz kendi başımıza başarırdık" dedi.

Merz, ABD'yi yalnızlaşma tehlikesine karşı uyararak, Almanya'nın işbirliği teklifini sundu. Başbakan, "Amerika öncelikli olabilir ama tek başına hareket etmek sizin yararınıza olmaz" diye konuştu.

ABD'nin yeni güvenlik stratejisinde Avrupa'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, siyasi muhalefetin bastırıldığı ve sağ popülist güçlerin desteklendiği iddialarına yer veriliyor. Ayrıca Avrupa'ya "kitlesel göçü durdurma çağrısı da yapılıyor. Merz, bu stratejinin Avrupa ve Almanya'nın güvenlik açısından ABD'den daha bağımsız olmasının önemini doğruladığını belirtti ve Avrupa'nın her zaman ABD'nin yanında olmayabileceğine hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.