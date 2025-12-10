Haberler

Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin Yeni Güvenlik Stratejisini Eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin yeni güvenlik stratejisini Avrupa perspektifinden 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Avrupa'nın güvenlik konusunda bağımsız olabileceğini vurgulayan Merz, ABD'nin yalnızlaşma tehlikesine dikkat çekti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin yeni güvenlik stratejisindeki Avrupa odaklı ifadeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Merz, Avrupa'nın güvenlik konusunda kendi ayakları üzerinde durabileceğini vurgularken, ABD'yi yalnızlaşma tehlikesine karşı uyardı ve işbirliği çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Mainz kentindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray tarafından açıklanan yeni Ulusal Güvenlik Strateji belgesini değerlendiren Merz, ABD'nin yeni güvenlik stratejisinde yer alan Avrupa'yla ilgili bazı ifadeleri eleştirdi, bu ifadeleri, "Avrupa perspektifinden kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Avrupa'daki demokrasiyi koruma amacıyla müdahale etmeyi öngören yaklaşımına karşı çıkan Merz, bunun gereksiz olduğunu belirterek, "Eğer kurtarılması gerekseydi, bunu biz kendi başımıza başarırdık" dedi.

Merz, ABD'yi yalnızlaşma tehlikesine karşı uyararak, Almanya'nın işbirliği teklifini sundu. Başbakan, "Amerika öncelikli olabilir ama tek başına hareket etmek sizin yararınıza olmaz" diye konuştu.

ABD'nin yeni güvenlik stratejisinde Avrupa'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, siyasi muhalefetin bastırıldığı ve sağ popülist güçlerin desteklendiği iddialarına yer veriliyor. Ayrıca Avrupa'ya "kitlesel göçü durdurma çağrısı da yapılıyor. Merz, bu stratejinin Avrupa ve Almanya'nın güvenlik açısından ABD'den daha bağımsız olmasının önemini doğruladığını belirtti ve Avrupa'nın her zaman ABD'nin yanında olmayabileceğine hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
title