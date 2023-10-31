Almanya Başbakanı Gana'da Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Afrika turu kapsamında Gana'ya gelerek Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü. Görüşmede, bölgedeki terör saldırılarına karşı alınması gereken tedbirler ve işbirliği önemi vurgulandı.

Batı Afrika turu kapsamında Gana'ya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo tarafından kabul edildi.

Başkent Akra'ya gelen Almanya Başbakanı Scholz, Jubilee House Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Akufo-Addo ile görüştü.

Akufo-Addo ve Scholz, görüşmede, Batı Afrika'da potansiyel terör saldırılarına karşı proaktif tedbirler alınması gerektiğinin ve giderek büyüyen bu sorunla mücadelede işbirliğine dayalı çabaların öneminin altını çizdi.

Mali'nin başlangıçta bölgedeki militan saldırılarının en ağırını yaşadığına dikkati çeken Akufo-Addo, ancak geçtiğimiz 10 yıl içinde tehdidin etki alanını Batı Afrika'nın çeşitli bölgelerine genişlettiğini söyledi.

Akufo-Addo, Gana gibi doğrudan hedef alınmayanlar da dahil olmak üzere tüm Batı Afrika ülkelerinin olası terör saldırılarına karşı önemli tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Scholz ise Batı Afrika ülkelerinde son dönemde yaşanan bir dizi darbenin ülkeler arasındaki işbirliğini sekteye uğrattığını ve militanların işine yarayabileceğini belirtti.

Almanya'nın ve bir bütün olarak Avrupa Birliği'nin Batı Afrika'da güvenliği arttırmaya kararlı olduğunu kaydeden Scholz, bölgede yayılan "cihatçı isyana" karşı operasyonları desteklemek üzere eğitim ve ekipman sağlayabileceklerini aktardı.

Scholz, demokratik düzenin yeniden tesis edilmesinin önemini vurgulayarak, Gana'nın bölge için bir "umut ışığı" ve Almanya için yakın bir ortak olduğunu ifade etti.