Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Halk Desteği Düşüyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)– Almanya Başbakanı ve Hiristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in halk desteği azalmaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre, halkın önemli bir kısmı Merz'in performansından memnun değil.

Forsa anket firmasının RTL/n-tv için yaptığı son ankete göre, Merz'in görevindeki çalışmalarından yalnızca her dört kişiden biri memnun. Bu oran, Merz'in Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana ölçülen en düşük seviye olarak kaydedildi.

Ankete göre Merz'e destek verenlerin büyük çoğunluğunu, yüzde 72 ile yalnızca genel başkanlığını yaptığı CDU ile kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) seçmenleri oluşturuyor. Diğer partilerin taraftarları arasında memnuniyetsizlik oldukça yüksek. Yeşiller destekçilerinin yüzde 85'i, Sol Parti seçmenlerinin yüzde 95'i, Almanya İçin Alternatif (AfD) taraftarlarının ise yüzde 97'si Merz'in performansını olumsuz değerlendiriyor.

Merz'in "oturum hakkı olmayan göçmenlerin şehirlerin görünümünü ve güvenliğini olumsuz etkilediği" yönündeki sözleri nedeniyle başlayan tartışmalar halkı ikiye bölünmüş durumda: Kimileri görüşe katılırken, kimileri konunun abartıldığını düşünüyor. Özellikle Doğu Almanya'da ve muhafazakar seçmenler arasında Merz'e destek daha yüksek. Bazı seçmenler Merz'in ifadelerinin önyargılara yol açtığını savunurken, diğerleri sözlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Tartışmalara rağmen partilerin oy oranlarında büyük bir değişim gözlemlenmiyor. AfD hala en güçlü parti konumunda bulunurken, Hiristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) onu yakından takip ediyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti ise geride kalıyor. Mevcut tabloya göre, hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayabilecek durumda değil.