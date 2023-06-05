Almanya Başbakanı Baltık Denizi'nde düzenlenen tatbikatı takip etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Baltık Denizi'nde düzenlenen çok uluslu tatbikatı takip etti. Scholz, tatbikatı Alman firkateyninden izledi ve deniz güvenliği, kritik altyapının korunması ve deniz kuvvetlerinin kabiliyetleri hakkında brifing aldı. Tatbikata, Alman donanmasına ait gemi ve denizaltıların yanı sıra NATO müttefikleri Fransa, İspanya ve Portekiz'den savaş gemileri de katıldı. Toplamda 6 bin 500 asker tatbikata katılıyor.