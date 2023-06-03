Almanya, AB sınırlarında reşit olmayan düzensiz göçmenlerin geçirilmesine karşı

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, AB ortak iltica sisteminin reformuna ilişkin hükümet olarak ortak bir karar aldıklarını ve reşit olmayan düzensiz göçmenlerin geçirilmesine karşı olduklarını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da AB dış sınırlarında düzen sağlanmaması durumunda AB ülkelerinin yeniden iç sınır kontrollerinden bahsetmeye başlayacağını kaydetti.

Alman hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) sınırlarında planlanan iltica sürecinden reşit olmayan düzensiz göçmenlerin geçirilmesini istemediği bildirildi.

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, AB ortak iltica sisteminin reformuna ilişkin hükümet olarak ortak bir karar aldıklarını belirtti.

Paus, "Aile ve Çocuk Bakanı olarak Alman hükümetinin, 18 yaşından küçük çocukları olan ailelerin ve tüm refakatsiz çocukların, AB sınırlarında planlanan iltica prosedüründen hariç tutulması konusunda mutabakata varmasını büyük bir memnuniyetle destekliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Paus, Almanya'nın AB ortak iltica sisteminin reformuna ilişkin Brüksel'de yapılan müzakerelerde, bu pozisyon için mücadele ettiğini vurguladı.

Sınırda yapılacak işlemler sırasında özel ihtiyaçları olan çocuklar için uygun barınma ve bakımın yeterince garanti edilemeyeceğini belirten Paus, 18 yaşın altındaki çocuklara sınırlarda iltica prosedürü uygulamanın çocuk menfaati açısından uygun olmayacağının altını çizdi.

"Brüksel'de yoğun müzakereler yürütüyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, birbirinden çok farklı 27 ülkeden oluşan Birlikte, gelecekte "düzenli ve insani bir dağıtım prosedürüne ulaşılmasına ilişkin AB Komisyonu'nun önerisinin bir fırsat olduğunu belirtti.

Baerbock, "Bu nedenle kimsenin sınır prosedüründe birkaç haftadan fazla takılmamasını, çocuklu ailelerin sınır prosedürüne dahil edilmemesini ve iltica hakkının özünün oyulmamasını sağlamak için Brüksel'de yoğun müzakereler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda hiçbir şeyin yapılmamasının da sonuçları olacağı uyarısında bulunan Baerbock, AB dış sınırlarında düzen sağlanmaması durumunda AB ülkelerinin yeniden iç sınır kontrollerinden bahsetmeye başlayacağını kaydetti.

8 Haziran'da AB ortak iltica sistemi reformu görüşülecek

Birlik ülkeleri, uzun süredir iltica sisteminin reformu üzerinde anlaşmaya varmak için müzakereler yürütüyor.

AB içişleri bakanları, 8 Haziran'da AB ortak iltica sisteminin reformunu görüşecek.

Tartışılan konuların başında iltica başvurularının ön incelemesinin, AB dış sınırlarında yapılması ve mültecilerin Birlik ülkelerine nasıl dağıtılacağı yer alıyor.