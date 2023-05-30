Almanya, 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrail ekibine düzenlenen suikastı araştırmak üzere komisyon kurdu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in de katıldığı toplantıyla birlikte, 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrail ekibine düzenlenen suikastı araştırmak üzere Tarihçiler Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon, üç yıl boyunca suikastın arka planını ve sonrasını kapsamlı şekilde inceleyecek.

Almanya'da 1972'de düzenlenen olimpiyat oyunları sırasında İsrail ekibine düzenlenen suikastı incelemek üzere kurulan "Tarihçiler Komisyonu", İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in de katıldığı toplantıyla çalışmalarına başladı.

Münih'te 1972 olimpiyatları sırasında İsrail ekibine düzenlenen suikastı incelemek üzere kurulan komisyon, üç yıl boyunca suikastın arka planını ve sonrasını kapsamlı şekilde inceleyecek.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, komisyonun çalışmalarına başlamasının önemli bir işaret olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1972'deki saldırı derin yaralar bırakmıştır. Acı verici soruların çok uzun süre cevapsız kalması utanç vericidir. Çok uzun süredir olayın açıklığa kavuşturulması, yeniden değerlendirilmesi, şeffaflık ve sorumluluğun kabul edilmesi konusunda eksiklikler yaşanmaktadır. Şimdi nihayet, korkunç suikastı çevreleyen olayların şeffaf ve kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi yapılacaktır."

Araştırma sonuçlarının saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının 50 yıllık cevapsız kalan sorularına yanıt vereceğine işaret eden Faeser, "Komisyon ayrıca suikastın öncesini ve sonrasını da derinlemesine araştıracaktır. Kurbanların yakınlarına yönelik muamelenin ve anma kültürüne ilişkin soruların da kapsamlı bir şekilde incelenmesi benim için özellikle önemli. Zira bundan ders almak istiyoruz ve almalıyız." ifadelerini kullandı.

Nisan 2023'te İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından atanan komisyon, her biri araştırma konusuyla ilgili çeşitli alanlarda uzun yıllara dayanan bilimsel uzmanlığa sahip Prof. Dr. Ofer Ashkenazi, Prof. Dr. Christopher Young, Prof. Dr. Klaus Weinhauer, Prof. Dr. Shulamit Volkov, Prof. Dr. Petra Terhoeven, Prof. Dr. Margit Szöllösi-Janze, Prof. Dr. Shlomo Shpiro, Prof. Dr. Michael Brenner gibi uluslararası alanda tanınmış sekiz araştırmacıdan oluşuyor.

Federal İçişleri Bakanlığı, Tarihçiler Komisyonu ile işbirliğini yürütme görevini Çağdaş Tarih Enstitüsüne (IfZ) verdi.

Bu amaçla projenin tamamını organize etmek ve denetlemek üzere Çağdaş Tarih Enstitüsünde bir ofis kurulacak.

Kamuoyu, düzenli yayınlar ve etkinlikler aracılığıyla projenin gidişatı ve sonuçları hakkında bilgilendirilecek.

Projeyle ilgili ilk etkinliğin, saldırının 51. yılı olan bu yılın sonbaharında yapılması planlanıyor.

5 Eylül 1972'de Filistinli Kara Eylül örgütü, Münih Yaz Olimpiyatları'na katılan İsrailli sporcu ve antrenörleri 16 saat boyunca rehin almış ve örgüt üyeleri, milli takım kafilesinden 11 kişiyi, bir de Alman polisi öldürmüştü.