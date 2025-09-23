Alman Milletvekili'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Meclisi Sosyal Demokrat parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına tepki göstererek, İsrail'e yönelik yaptırımların sadece hükümetle sınırlı kalmaması, sivil toplumu da kapsaması gerektiğini söyledi.

Alman Focus dergisinde yer alan habere göre Karaahmetoğlu, "İsrail hükümetinin Gazze'deki tutumu uluslararası hukukun kırmızı çizgilerini aştı. Sivil toplumu da içerecek yaptırımlar, İsrail kamuoyunun hükümetlerine karşı seslerini yükseltmeleri için gerekli" dedi.

Somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, İsrail havayollarına Avrupa hava sahasında uçuş yasağı getirilmesi ve Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesi gibi önlemlerin değerlendirilebileceğini belirtti.

Gazze'de açlığın kritik bir boyuta ulaştığını, özellikle çocukların yoğun tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, "Gazze'de kitlesel açlık ölümleri yaşanırsa, bu utanç İsrail'e ve bunu destekleyen ya da sessiz kalan devletlere ait olacaktır. İtibarları on yıllar boyunca zarar görecektir" diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırılarının bölge ülkelerinin askeri yatırımlarını artıracağına dikkat çeken Karaahmetoğlu, "İsrail şu anda izolasyon sürecine giriyor. Bu, ülkenin kendi güvenliği için de uzun vadede risk oluşturuyor" dedi.

Alman hükümetine ve AB'ye çağrıda bulunan Karaahmetoğlu, "Konu insanlıkla, İsrail'in uzun vadeli çıkarlarıyla ve Batılı devletlerin inandırıcılığıyla ilgilidir. Avrupa artık hiçbir şey yapmama lüksüne sahip değil" ifadelerini kullandı.