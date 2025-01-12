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Alman Kara Kuvvetleri, Yurt Güvenliği Birliği Kuruyor

Alman Kara Kuvvetleri, Yurt Güvenliği Birliği Kuruyor
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Alman Kara Kuvvetleri, altyapı ve askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için 1 Nisan'da yeni bir 'yurt güvenliği' birliği kuracak. Bu birlik, stratejik tesisleri koruyarak Almanya'nın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Alman Kara Kuvvetleri, ülkenin altyapı ve kritik askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir "yurt güvenliği" birliği kuruyor. Hem muvazzaf hem de yedek askerlerden oluşacak bu birlik, 1 Nisan'da resmi olarak Kara Kuvvetleri'nin komutası altına alınacak.

Edinilen bilgiye göre, birliğin temel amacı, limanlar, demir yolları, boru hatları ve dijital altyapı gibi stratejik tesisleri koruyarak Almanya'nın savunma kapasitesini artırmak olacak. Aynı zamanda NATO'nun operasyonel merkezi olarak Almanya'nın rolünü güvence altına almayı da hedefleyen yeni birlik, barış zamanlarında afet, salgın ve terör gibi olağanüstü durumlarda da aktif görev alacak.

Birlik ayrıca, askeri esnekliği artırmak adına hem aktif askerlerden hem de ülkenin çeşitli bölgelerinden seçilecek uzman yedeklerden oluşacak. Bu sayede askeri, teknik ve lojistik alanlarda çok yönlü bir kapasite hedefleniyor. Uzmanlar, yeni birliğin hem ulusal güvenlikte hem de NATO içindeki stratejik sorumluluklarda önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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