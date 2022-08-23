"Alman hükümetinin emeklilere kış ayını Türkiye'de geçirmesi için 500 euro vereceği iddiası"

Alman hükümetinin emeklilere 500 € vereceği ve kış aylarını Türkiye gibi sıcak ülkelerde geçirmelerini teşvik edeceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddia doğru çıkmadı. Almanya Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı mayıs ayında bunu önermiş fakat teklif hayata geçmemiş.

Rusya- Ukrayna savaşından sonra tüm dünyada yaşanan enerji krizinden sonra Avrupalı devletler, çözüm arayışına girdi. Termometreleri birer derce düşürme, gerekli görülürse geçici kesintilere başvurma gibi planların hayata geçireceği ileri sürülüyor.

KIŞI DAHA UCUZ GEÇİRECEKLERİ ÜLKELERE TEŞVİK İDDİASI

Sosyal medyada gündeme gelen bir diğer konu ise emeklilerin kış aylarını çok daha ucuza geçirecekleri ülkelere gönderilmesi. Bu ülkelerin başında ise Türkiye olduğu öne sürüldü.

İDDİA DOĞRU DEĞİL

Alman hükümetinin emeklilere 500 € vereceği ve kış aylarını Türkiye gibi sıcak ülkelerde geçirmelerini teşvik edeceği iddia edildi. Ancak iddia doğru çıkmadı. Gazeteci Nalan Sipar sosyal medya hesabından iddianın doğru olmadığını ilişkin paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;