Alman Hükümeti, İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Yönelik Saldırıyı Kınadı

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, olayın detaylı şekilde aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın korkunç görüntüleri bizi büyük bir dehşete düşürüyor. Siviller yaralandı ve öldü ancak bu patlamaya yol açan koşullar hala belirsiz. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Şimdi bu olayın detaylı şekilde aydınlatılması önem arz etmektedir." dedi.

Alman hükümetinin saldırıyı kınayıp kınamadığının sorulması üzerine "hastaneye yönelik yapılan saldırıyı, patlamaya yol açan koşulların hala belirsiz olduğu" gerekçesiyle kınamaktan kaçınan Büchner, "Ancak bizim bakış açımızdan, elbette, herhangi bir şekilde suçlama yapmadan önce bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak önemlidir ve özellikle böylesine ciddi bir durumda, sakin kalmak ve suçlamak için acele etmemek önemlidir." diye konuştu.

Büchner, Alman hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes çağrısına katılıp katılmadığı sorusuna " İsrail'in saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır ve kendi halkını korumak için bunu yapmalıdır. İşte bu nedenle biz de İsrail'i bu hakkından dolayı destekliyoruz. Dolayısıyla, bu terör tehlikesinin ne zaman artık İsrail'in savunma faaliyetlerini durdurabileceğini değerlendirmek öncelikle İsrail devletine düşmektedir. Bir sonraki adımın tam olarak ne olması gerektiği buradan değerlendirilebilecek bir şey değil." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de hastaneye yapılan saldırının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek "Bir saldırıdan, bir hastanede meydana gelen bir patlamadan bahsediyorlar, bunun sebebinin ne olduğu hala belli değil. Ancak şunu bir kez daha açıkça ifade edebilirim elbette uluslararası insancıl hukuka göre sivil tesisler, özellikle de hastaneler, hiçbir koşulda saldırıların hedefi olmamalıdır. Sivillerin ve sivillerin korunması kesinlikle garanti altına alınmalıdır. Bu olayla ilgili olarak çeşitli suçlamalar var, bu nedenle durumu açıklığa kavuşturmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.