Alman Hava Kuvvetleri'nden İsrail'e Yakıt İkmal İddialarına Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yer alan İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapıldığı iddialarını yalanladı ve yalnızca meşru müdafaa kapsamında müttefik savaş uçaklarına yakıt sağlandığını açıkladı.

ALMAN Hava Kuvvetleri uçaklarının İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmadığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, sosyal medyada Alman yakıt tankerinin İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptığı yönündeki iddialara ilişkin, "Alman Hava Kuvvetleri uçakları tarafından İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapılmamıştır" dedi.

Harms, Almanya'nın Ürdün'de bir görev gücü bulunduğunu vurgulayarak, bu kapsamda bölgede Alman Hava Kuvvetleri'ne ait bir tanker uçağının da konuşlandırılmış olduğunu söyledi.

'A 400 Atlas' tipi tanker uçağının, savaş uçaklarıyla operasyon yürüten müttefiklere havada uçak yakıtı sağlamasına izin verildiğini aktaran Harms, "Son haftalarda da, Fransız Rafale savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptık. Tabii ki bu uçakların görevi, orada konuşlanmış müttefik güçlerimizi korumaktır. Bu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleşir. Yani, orada görev yapan savaş uçakları veya pilotlar, meşru müdafaa kapsamında hareket etmeleri gerektiği kanaatine varırlarsa, bunu yapabilirler. Bu tamamen meşrudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD Başkanı Donald Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli

Trump'tan gece yarısı Tahran uyarısı. Derhal boşaltın
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehri ağır saldırıya tuttular
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar

İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef aldılar
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.