Alman Hava Kuvvetleri'nden İsrail'e Yakıt İkmal İddialarına Yanıt

ALMAN Hava Kuvvetleri uçaklarının İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmadığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, sosyal medyada Alman yakıt tankerinin İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptığı yönündeki iddialara ilişkin, "Alman Hava Kuvvetleri uçakları tarafından İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapılmamıştır" dedi.

Harms, Almanya'nın Ürdün'de bir görev gücü bulunduğunu vurgulayarak, bu kapsamda bölgede Alman Hava Kuvvetleri'ne ait bir tanker uçağının da konuşlandırılmış olduğunu söyledi.

'A 400 Atlas' tipi tanker uçağının, savaş uçaklarıyla operasyon yürüten müttefiklere havada uçak yakıtı sağlamasına izin verildiğini aktaran Harms, "Son haftalarda da, Fransız Rafale savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptık. Tabii ki bu uçakların görevi, orada konuşlanmış müttefik güçlerimizi korumaktır. Bu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleşir. Yani, orada görev yapan savaş uçakları veya pilotlar, meşru müdafaa kapsamında hareket etmeleri gerektiği kanaatine varırlarsa, bunu yapabilirler. Bu tamamen meşrudur" ifadelerini kullandı.