Alman Avukatlar, İsrail'e Silah İhracatında Soykırım ve Savaş Suçu İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Berlinli avukatlar, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının Gazze'deki saldırılarda kullanıldığını öne sürerek, eski ve yeni hükümet üyeleri ile savunma sanayi şirketleri yöneticileri hakkında "soykırım ve savaş suçu" iddiasıyla Federal Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Almanya'nın günlük gazetelerinden Tageszeitung haberine göre, Berlinli avukat Benjamin Düsberg ve ekibi tarafından hazırlanan 110 sayfalık suç duyurusu, Federal Başsavcı Jens Rommel'e sunuldu.

Gazze'de yakınlarını kaybeden Filistinli müvekkiller adına hareket eden avukatlar, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarında kullanılan Alman silahlarının, soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara yardım anlamına geldiğini iddia ediyor.

Suç duyurusunda, eski Başbakan Olaf Scholz, eski Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile mevcut hükümetten Başbakan Friedrich Merz, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ekonomi Bakanı Katharina Reiche ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, şikayet edildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de kullandığı tank ve silah sistemlerine parça ürettiği belirtilen firmalar Renk Group AG, Rolls Royce Solutions GmbH ve Dynamit Nobel Defence GmbH gibi şirketlerin yöneticileri de şikayet edilenler arasında yer aldı.

Avukatlar, 7 Ekim 2023'ten Mayıs 2025'e kadar İsrail'e yaklaşık 485 milyon avroluk silah ihracatına izin verildiğini, bunların önemli bir kısmının Gazze'de kullanıldığını iddia ediyor.

Federal Savcılık geçmişte benzer suç duyurularını incelemiş ama şimdiye kadar hiçbir hükümet üyesi hakkında soruşturma başlatılmamıştı.