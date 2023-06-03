Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Alkollü sürücü kaçarken kadını ezdi

Alkollü sürücü kaçarken kadını ezdi

Dünya Haberleri

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde alkollü araç sürücüsü kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken bir kadını ezerek yaraladı. Olay yerinde bulunanların öfkelenmesine neden olan alkollü sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde alkollü araç sürücüsü kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken bir kadını ezerek yaraladı.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez kenti yakınlarında meydana gelen bir trafik kazası sonrasında, kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü kaçmaya çalıştı. O esnada olay yerindeki 2 araca daha çarpan alkollü sürücü 1 kadını ezerek yaraladı. Olay yerinde bulunanların öfkelenmesine neden olan alkollü sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Bazı kişiler alkollü sürücünün aracına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan sürücü daha sonra bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Alkollü sürücü, hakkında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, aracıyla yaraladığı kadının sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Tragger Sonora Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title