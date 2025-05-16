Aliyev ve Paşinyan Tiran'da Görüştü

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi kapsamında görüştü.