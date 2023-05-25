Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin son açıklamalarından sonra barış anlaşmasının diğer maddelerinde mutabakat sağlanmasının çok daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.

- Aliyev: " Ermenistan'ın son açıklaması sonrası barış anlaşmasının diğer maddelerinde mutabakat daha kolay olacak"

MOSKOVA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin son açıklamalarından sonra barış anlaşmasının diğer maddelerinde mutabakat sağlanmasının çok daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan-Rusya- Ermenistan liderlerinin üçlü görüşmesi öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Azerbaycan ve Rusya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini ve bunun her iki halk için fayda sağladığını belirten Putin, "Bunu gelecekte de devam etmesini görmek isterim. Ayrıca, bölgesel işbirliği potansiyelimiz çok yüksek. Genel olarak, Rusya-Azerbaycan ilişkileri üst düzeydedir" dedi.

Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısına davet ettiği için Putin'e teşekkürlerini ileten Aliyev, "Bugün belirtildiği gibi, bu organizasyonun bir zirve toplantısına ilk kez katılıyorum, ancak meslektaşlarımızla zaten görüş alışverişinde bulunduğumuz için, BDT ve diğer uluslararası kuruluşların platformlarında düzenli olarak çalışıyoruz" dedi.

"Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığına ilişkin açıklamalarından sonra barış anlaşması yapmak çok daha kolay olacaktır"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalarından dolayı Rusya'ya teşekkürlerini ileten Aliyev, "Bu çabaları çok takdir ediyoruz. Bugün üçlü toplantıya katılacak olmanız da Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'ın nihayet barış anlaşmasına varmasına büyük önem verdiğini gösteriyor. Ermenistan yönetiminin Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınması ve net rakamlar gösterilerek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin son açıklamalarından sonra barış anlaşmasının diğer maddelerinde mutabakat sağlanmasının çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Bugün iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda üçlü formatta bir adım daha atacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.