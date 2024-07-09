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Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıktı

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Moskova Mahkemesi, Rus aktivist Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için 'aşırılık yanlısı topluluğa katılım' suçlaması kapsamında tutuklama kararı verdi. Yulia Navalnaya, Rusya topraklarına giriş yaptığı anda gözaltına alınacak ve iki ay süreyle tutuklu kalacak.

Moskova Mahkemesi, 16 Şubat'ta Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Kharp kasabasındaki cezaevinde hayatını kaybeden Rus aktivist Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya için tutuklama kararı çıkardı.

Moskova Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Rusya toprakları dışında yaşayan Yulia Navalnaya için, 'aşırılık yanlısı topluluğa katılım' suçlaması kapsamında tutuklama kararı verildiği belirtildi. Karara göre Yulia Navalnaya, Rusya topraklarına giriş yaptığı anda gözaltına alınarak iki ay süreyle tutuklu kalacak.

Açıklamada, "Mahkeme soruşturmanın talebini kabul etmiş ve iki ay süreyle tutukluluk şeklinde önleyici tedbir kararı almıştır. Süre, Rusya Federasyonu topraklarına iade edildiği andan veya Rusya Federasyonu topraklarında gözaltına alındığı andan itibaren hesaplanacaktır" denildi.

NAVALNİ, KALDIĞI HÜCREDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rus aktivist Aleksey Navalni, 2020'de zehirlendikten ve Almanya'da tedavi gördükten sonra Ocak 2021'de Rusya'ya dönmüş ve havalimanında gözaltına alınmıştı. Mart 2022'de Navalni, 'zimmete para geçirme ve mahkemeye saygısızlıktan' suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz başvurusu reddedilen Navalni, Haziran'da yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Navalni'ye 2023'te ise 'aşırılık' suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verildi.

16 Şubat 2024'te Rus resmi makamları, Navalni'nin Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Kharp kasabasındaki cezaevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Navalni'nin ölümü sonrası eşi Navalnaya, eşini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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