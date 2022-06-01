Aldatılan kadın patrondan şeytani plan! 5 çalışanını kocasının metresine tecavüz ettirdi - Haberler

Hindistan'nın Kondapur eyaletinde ismi Gayatri olarak açıklanan kadın, kocasının evlerine gelen misafir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelendikten sonra gizliden kocasını ve kadını takibe aldı. Kocası ve misafirlerinin ilişki yaşadığından emin olunca beş beş erkek çalışanına kadına tecavüz etmelerini söyledi.

5 ÇALIŞANINA TECAVÜZ ETMELERİ İÇİN PARA ÖDEDİ

Gayatri, kocasının ilişki yaşadığı kadını konuşmak için bir odaya götürdü. O sırada odada gizlenen adamlardan kadına tecavüz etmelerini istedi. Olacaklardan habersiz odaya giden kadına adamlar, toplu şekilde tecavüz etti. O sırada Gayatri, telefonu ile olayı kameraya alıp kadına polise söylemesi durumunda videoyu internet üzerinde yayınlamakla tehdit etti.

TUTUKLANDILAR

Kadının polise ihbarda bulunması sonucu Gayatri, 22 yaşındaki Ulsala Manoj Kumar, 25 yaşındaki Syed Masthan, 25 yaşındaki Sheikh Mujahid, 32 yaşındaki Sheikh Moula Ali ve 22 yaşındaki Vishnu Vardhan tutuklandı. Tecavüze uğrayan kadının annesi, Gayatri'nin kocası kendisinden boşandıktan sonra kızı ile evlendiğini söylemesine rağmen, çiftin gerçekten evlenip evlenmediği doğrulanmadı.