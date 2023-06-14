Alaplı İlçe Müftülüğü Vekalet Yoluyla Kurban Bağış Standı Açtı

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından vekalet yoluyla kurban bağış standı açıldı. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak niyetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaplı Merkez Cami Meydanı'nda vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için stant açıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından vekalet yoluyla kurban bağış standı açıldı.

Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak niyetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaplı Merkez Cami Meydanı'nda vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için stant açıldı. Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından açılan stantta "Vekaletle Kurban Alım Belgesi" ile ülke içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Vekaletle Kurban" alımına başlandı.

Kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 750 TL, yurt dışı 5 bin 950 TL olarak belirlendiği belirtildi. - ZONGULDAK