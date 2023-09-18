Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun.

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, "Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Dimçayı Akköprü mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı, dozer ile müdahalede bulunuldu. Gündüz ve gece devam eden yoğun çabalar sonucu bugün saat erken saatlerde yangın kontrol altına alındı.

Dün bölgede incelemelerde bulunan ve 190 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı . Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.