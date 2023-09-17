Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının son durumunu değerlendirdi ve Türkiye genelinde bugün başlayan 20 orman yangını hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 12.00'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgede inceleme yaptıktan sonra yangının son durumunu değerlendirdi. Türkiye genelinde bugün 20 orman yangınının başladığını belirten Bakan Yumaklı, 12'sinin kırsal alan, 8'inin ise ormanda çıktığını söyledi. Yumaklı, 'Bu yangınlar içinde Alanya'da devam eden ve büyük oranda da enerjisi düşürülen yangın kaldı. 12.01'de ilk müdahale gerçekleşti. Yaklaşık 190 hektarlık bir alanın etkilendiğini ölçümledik. Ancak tamamen kontrol altına alındığında ne kadarlık alanın etkilendiğini söyleyebiliriz' dedi.

'1 EV ZARAR GÖRDE 17 EV TAHLİYE EDİLDİ'

Üzümlü ve Gümüşkavak mahallelerinin özellikle yangından etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, herhangi bir can kaybı ya da yaşamını yitiren bir hayvan olmadığını söyledi. 1 evin yangından zarar gördüğünü de kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tedbiren 17 ev boşaltıldı. Kayıp vakamız yok. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi bizim müdahale zamanımızı etkiledi. Hava ve kara unsurlarımız yoğun şekilde müdahaleye devam ediyor. Rüzgar durunca bir avantaj ama çok yoğun dumanı da bir arada tuttuğu için havadan müdahalede güçlükler yaşanabiliyor' diye konuştu.

'1-2 SAATE KADAR KOLAYLAMIŞ OLACAĞIZ'

Yangın başladığında saatte 20 kilometrelik hızla esen rüzgarda hava sıcaklığının da 29 derece olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Dim Çayı kanyonunda yangına ağırlıklı müdahale edildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, 1-2 saate kadar öngöremediğimiz bir doğa olayı olmazsa büyük oranda kolaylamış olacağız. Tam net emin olmadan kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz. Şu anda bunu da söyleyemiyoruz.? ifadesini kullandı.