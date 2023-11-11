Alanya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olarak belirlendi. Deprem hafif şekilde hissedildi ve olumsuz bir durum yaşanmadı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi. AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya