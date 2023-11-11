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Alanya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olarak belirlendi. Deprem hafif şekilde hissedildi ve olumsuz bir durum yaşanmadı.