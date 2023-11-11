Alanya Açıklarında 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Alanya merkez ve çevre ilçelerde hafif hissedildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Alanya ilçesinin 30 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 12.05'da oldu. Yerin 89 kilometre derinliğinde olan deprem, Alanya merkez ve çevre ilçelerde hafif hissedildi. (DHA)