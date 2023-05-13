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Aladağ'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Aladağ'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Dünya Haberleri

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 3.8 büyüklüğündeki deprem, saat 01.12'de meydana geldi. 5,8 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aladağ (adana) - Dünya

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