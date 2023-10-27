Gazze'nin kuzeyi tahliye edilirken evlerini bırakıp Nuseyrat Mülteci Kampı'nda kalmaya başlayan Al Jazeera muhabiri Wael Al-Dahdouh'un eşi, kızı, oğlu ve torunu, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldürüldü. Ailenin diğer üyelerinin enkaz altında kaldığı, bazılarının kurtulduğu belirtiliyor. Al Jazeera İsrail'in sivil ayrımı yapmadan düzenlediği saldırıyı kınadı.

Al Jazeera muhabiri Wael Al-Dahdouh'un Gazze'de öldürülen ailesi defnedildi.

Gazze'nin kuzeyi tahliye edilirken evlerini bırakıp Nuseyrat Mülteci Kampı'nda kalmaya başlayan eşi, kızı, oğlu ve torunu, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldürülmüştü.

15 yaşındaki oğlu Mahmud lise son sınıftaydı. Kızı Sham yedi yaşında, torunu Adam ise 18 aylıktı.

Ailenin diğer üyelerinin enkaz altında kaldığı, bazılarının kurtulduğu belirtiliyor.

Al Jazeera İsrail'in sivil ayrımı yapmadan düzenlediği saldırıyı kınadı.

İsrail ordusu, Al-Dahdouh'un ailesinin öldüğü saldırıyı üstlenirken Hamas'ı hedef aldığını söyledi.

Ordu sözcüsü Peter Lerner "her can kaybı bir trajedidir" dedi.

Al Jazeera'nin Gazze'deki Arapça servisinin büro şefi olan Al-Dahdouh'un hastanede gözyaşları içinde yedi yaşındaki kızını taşıdığı, oğlunun yanında diz çöktüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Al-Dahdouh, olaydan hemen sonra Al Jazeera'ye verdiği röportajda "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok" dedi.

Al Jazeera, Gazze'deki meslektaşlarının sağlığı ve güvenliği için endişeli olduklarını söyledi, İsrail yetkililerinin sorumlu tutulmalarını söyledi.

"Uluslararası topluma sivillere yönelik bu saldırılara müdahale ederek son verme ve böylece masum hayatları koruma çağrısında bulunuyoruz."

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, İsrail-Hamas savaşı başladığından beri en az 24 gazeteci öldürüldü.