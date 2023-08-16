Akseki'de kontrol altına alınan orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü.

Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında başlayan orman yangınının soğutma çalışmaları devam ediyor. Karadan 500'e yakın orman işçisi tarafından yapılan soğutma çalışmalarına 5 helikopter ve 2 uçak da havadan destek verdi. Yangında 45 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA