Akseki'de kontrol altına alınan orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü
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Antalya'nın Akseki ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 45 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü.
Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında başlayan orman yangınının soğutma çalışmaları devam ediyor. Karadan 500'e yakın orman işçisi tarafından yapılan soğutma çalışmalarına 5 helikopter ve 2 uçak da havadan destek verdi. Yangında 45 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya