Akseki'de çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Akseki-Seydişehir kara yolu Püser mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saate kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bir süre trafiğe kapatılan Akseki-Manavgat kara yolu yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.