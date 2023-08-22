Akseki'de çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.