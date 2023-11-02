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Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım gönderdi

Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri ve yöneticileri, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e yardım amacıyla gönderdi. İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, öğrencileri tebrik ederek yardımlaşma ve paylaşma değerlerini kazandıran yöneticilere ve velilere teşekkür etti.