Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım gönderdi
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Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri ve yöneticileri, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e yardım amacıyla gönderdi. İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, öğrencileri tebrik ederek yardımlaşma ve paylaşma değerlerini kazandıran yöneticilere ve velilere teşekkür etti.
Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak için gönderdi.
Vahapgazi 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri ve yöneticisi Şefika Kavla, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci'yi ziyaret etti.
Müjdeci, Kur'an kursu öğrencilerini tebrik ederek, onlara yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran yöneticileri ile velilerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Dünya