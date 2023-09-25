Akhisar'da Orman Yangını Çıktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler müdahale ediyor.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Akhisar'ın Muştular Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya