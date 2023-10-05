Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'e yaptığı ziyarette Akdeniz'in önemine dikkat çekerek, bölgenin kırılgan bir ekosistem olduğunu vurguladı. Meyer-Landrut, Türk araştırmacılarla yapılan iş birliğinin önemine değindi ve mavi ekonomiye yönelik fırsatları aktardıklarını belirtti.

Landrut: "Akdeniz ortak coğrafyamız, kırılgan bir ekosistem"

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut:

" Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu da gördük, Akdeniz ortak coğrafyamız, kırılgan bir ekosistem"

"Sizden çok şey öğrendik, Avrupalı ortaklarınızla da çalıştığınızı, birlikte iş birliği yaptığınızı öğrendik"

MERSİN - Mersin'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu da gördük, Akdeniz ortak coğrafyamız, kırılgan bir ekosistem. Sizden çok şey öğrendik, Avrupalı ortaklarınızla da çalıştığınızı, birlikte iş birliği yaptığınızı öğrendik" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberinde 11 Avrupa ülkesinin Ankara büyükelçisinin der yer aldığı kalabalık bir heyetle Mersin Erdemli'de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünü ziyaret etti. Burada Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Sahiloğlu ve diğer araştırmacılardan bilgi alan Meyer-Landrut, daha sonra deniz canlıları müzesi ile sahili gezerek açıklamalarda bulundu.

"Sizden çok şey öğrendik"

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut açıklamasında, "Ben ve Ankara'dan gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten deniz bilimleri enstitüsünde oldukça ilginç bir gün geçirdik. Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu da gördük. Akdeniz ortak coğrafyamız, kırılgan bir ekosistem. Dolayısıyla mutlaka korumamız gerekiyor ki gelecekte de yaşamımızın bir parçası olmaya devam edebilsin. Sizden çok şey öğrendik, Avrupalı ortaklarınızla da çalıştığınızı, birlikte iş birliği yaptığınızı öğrendik. Umuyoruz, bu çalışmalar ve iş birlikleri de devam eder" diye konuştu.

"Mavi ekonomiye yönelik fırsatları da kendilerine aktardık"

Ziyaret için teşekkür eden Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Bizim için büyük bir motivasyon, büyük bir destek oldu kendilerinin ziyaretleri. Ziyaret sırasında burada yaptıklarımızı aktarma imkanı bulduk. Bölgeyi, denizlerimizi, denizlerin üstündeki farklı baskıları, denizlerin kırılganlığını anlattık. Ama bunun yanında mavi ekonomiye yönelik fırsatları da kendilerine aktardık. Birçok Avrupa Birliği projesini kurumumuz yürütmekte. Bu çerçevede Avrupa Birliği ülkeleriyle oradaki meslektaşlarımızla bu işbirliğini nasıl artırabiliriz bunun üzerine de biraz kafa yorduk. Bu iş birliğini artırma yönünde de bir yol haritası hazırlayıp kendilerine en kısa sürede ileteceğiz. Kendileri de bunun destekleyeceklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.