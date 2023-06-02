Akdeniz'deki istilacı deniz kestanelerinde patojene bağlı kitlesel ölümler tespit edildi

İSRAİL ve Yunanistan'dan bilim insanları, ilk olarak Kaş kıyılarında görülen ve tüm Doğu Akdeniz'i işgal ederek, Ege Denizi'nde de giderek artan istilacı deniz kestanelerinde, bir patojene bağlı kitlesel ölümler tespit etti. Yunanistan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyıları boyunca 1000 kilometreden fazla alana yayıldığı belirlenen bu ölümlerin geçici olarak yararlı olabileceği, patojenin bulaşması halinde diğer deniz canlıları için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

İSRAİL ve Yunanistan'dan bilim insanları, ilk olarak Kaş kıyılarında görülen ve tüm Doğu Akdeniz'i işgal ederek, Ege Denizi'nde de giderek artan istilacı deniz kestanelerinde, bir patojene bağlı kitlesel ölümler tespit etti. Yunanistan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyıları boyunca 1000 kilometreden fazla alana yayıldığı belirlenen bu ölümlerin geçici olarak yararlı olabileceği, patojenin bulaşması halinde diğer deniz canlıları için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

İsrail Akdeniz Araştırmalar Merkezi, Yunan Deniz Araştırmaları Merkezi, Rodos Hidrobiyolojik İstasyonu, Tel Aviv, Boston ve Stirling üniversitelerinden akademisyenler Rotem Zirler, Lisa Maria Schmidt, Lachan Roth, Maria Corsini Foka, Konstantinos Kalaentzis, Gerasimos Kondylatos, Dimitris Mavrouleas, Emanuil Bardanis ve Omri Bronstein'in Akdeniz'deki istilacı deniz kestanelerine yönelik araştırmasında, ürkütücü sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları, Akdeniz'deki yerel deniz kestaneleri ve diğer deniz canlılarına bulaşmasına ilişkin endişelerini de ortaya koydu. Potansiyel patojenlerin yerel ve bölgesel süreçlerle yayılmasının yerel faunaya bulaşma riski taşıdığını aktaran bilim insanları, istilacı bu türün doğal yaşam alanı olan Kızıldeniz'e salgın transferi riskinin çok yakın olduğu, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı. Araştırmacılar, salgına neden olan patojenin tanımlanması gerektiğini belirterek, gerekli önlemler için bölgesel ölçekte acil iş birliği çağrısında bulundu.