Akdeniz'de Oluşan Hortumlar Görüntülendi

Akdeniz'de oluşan hortumlar böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz'de oluşan çok sayıda hortum, cep telefonuyla gemiden görüntülendi.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için hafta sonu yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren de il genlinde yağışlı hava kendini hissettirdi. İskenderun körfezi açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Oluşan hortumlar, gemiciler tarafından denizden görüntülendi. Görüntüler de beliren çok sayıdaki hortum görüntüsüyle ürküttü.