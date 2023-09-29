Akdeniz'de 2.500 Göçmen Öldü veya Kayboldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği New York Direktörü Ruven Menikdiwela, bu yıl Ocak ve Eylül ayları arasında Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan en az 2 bin 500 göçmenin öldüğünü veya kayıp olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği New York Direktörü Ruven Menikdiwela, bu yıl Ocak ve Eylül ayları arasında Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan en az 2 bin 500 göçmenin öldüğünü veya kayıp olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) New York Direktörü Ruven Menikdiwela, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Akdeniz'deki göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizde hayat kurtarmanın ve yardım sağlamanın en temel insani yükümlülüklerden biri olduğunu ifade eden Menikdiwela, tüm Akdeniz ülkelerinin acilen arama ve kurtarma çalışmalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Menikdiwela, BM verilerine göre Ocak ve Ağustos 2023 arasında Tunus'tan en az 102 bin kişinin, Libya'dan ise 45 binden fazla kişinin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığını kaydetti. Tunus açıklarında 31 bin, Libya'da ise 10 bin 600 kişinin kurtarıldığını ya da yakalandığını ifade eden Menikdiwela, 4 bin 700 göçmenin de Cezayir'den İspanya'ya ulaştığını söyledi. Menikdiwela, Cezayirli yetkililerin 3 bin 700 göçmeni kurtardığını veya yakaladığını aktardı.

Menikdiwela, "Ocak'tan 24 Eylül'e kadar yaklaşık 186 bin kişi deniz yoluyla Güney Avrupa'ya ulaştı. Bunlardan 130 bini İtalya'ya geçti. Bu, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 83'lük bir artış anlamına geliyor" dedi. Bu yıl 24 Eylül'e kadar 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü veya kayıp olduğunu açıklayan Menikdiwela, aynı döneminde 2022 yılında ise bin 680 kişinin öldüğünü veya kayıp olduğunu belirtti.

"Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu olmaya devam ediyor"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Par Liljert de yaptığı konuşmada, son yıllarda farklı göç yollarının ortaya çıkmasına rağmen orta Akdeniz rotasının en tehlikeli göç yolu olmaya devam ettiğini söyledi. Sudan'da son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle göçlerin arttığına dikkat çeken Liljert, Ağustos'ta bin 294 Sudanlının Tunus üzerinden İtalya'ya ulaştığını ifade etti. Liljert, "Akdeniz'de göçmen ve mültecilere yönelik ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve olumsuz açıklamalar ne yazık ki artıyor, bu endişe verici bir durum. IOM, tüm ülkeleri uluslararası kurallar uyarınca kendi sınırları içindeki kişilerin güvenliğini ve onurunu sağlamaya çağırmaktadır" dedi. - NEW YORK