Akçakoca'da Kaçak Ağaç Kesimi Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde ormanda kaçak ağaç keserken görüntüleri fotokapanlara yansıyan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Akçakoca Orman İşletme Şefliği tarafından ormandaki yaban hayatını görüntülemek için belirli bölgelere yerleştirdiği görüntülere, kaçak ağaç kesenler yansıdı. Görüntülerde, akşam saatlerinde minibüsle ormana gelen 3 kişi, motorlu testereyle kaçak ağaç kesti. Görüntüleri inceleyen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.