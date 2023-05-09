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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına kınama

Dünya Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz. İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye saldırarak 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Dünya

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