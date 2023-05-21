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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: 'Lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki: 'Lanetliyoruz'

Dünya Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki göstererek, 'Lanetliyoruz' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki göstererek, "Lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

AK Parti İsrail Aksa Dünya Haberler

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