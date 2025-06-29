AK Parti'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kardeş Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber" ifadelerini kullandı.