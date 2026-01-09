İran'daki Güvenlik Sorunları Nedeniyle Havayolu Şirketleri Seferlerini İptal Ediyor
AJet, İran'daki güvenlik sorunları nedeniyle 09 ve 10 Ocak'taki seferlerini iptal etti. Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurdu.
İRAN'da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle AJet bugün ve yarın yapacakları seferleri iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.
Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi.
