AJet, İstanbul'dan Şam'a Uçuşlara Başladı

AJet, İstanbul'dan Şam'a Uçuşlara Başladı
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AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam seferlerine başladı. İlk sefer törenle gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki ekonomik-kültürel ilişkilerin güçlenmesi bekleniyor.

YURT iç ve yurt dışında açtığı yeni noktalarda uçuş ağını genişleten AJet, bugün itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) Suriye'nin başkenti Şam seferlerine başladı.

Şam'a yapılan ilk sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdari Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve İSG yöneticileri katıldı. Törenin ardından Şam'a ilk sefer yapan uçak saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

İKİ ÜLKE ARASINDA EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Şam seferleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Bugün itibariyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Şam Havalimanı arasında AJet, tarafından başlatılan uçuşların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek bu yeni rotayla birlikte Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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