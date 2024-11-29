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Ajax-Lazio Maçında Taraftar Yasakları ve İtalya Hükümetinin Tepkisi

Ajax-Lazio Maçında Taraftar Yasakları ve İtalya Hükümetinin Tepkisi
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Hollanda'daki Ajax-Lazio maçında İtalya'nın Lazio takımının taraftarlarının yasaklanması üzerine İtalya hükümeti harekete geçti. Antisemitizm endişeleri nedeniyle alınan bu karar, Lazio'nun fanatik taraftarlarıyla ilgili geçmişteki olaylara dayandırılıyor.

12 Aralık'ta Amsterdam'da oynanacak Ajax-Lazio maçına İtalyan takımının taraftarlarının alınmayacağının duyurulması, İtalya hükümetinin de dahil olduğu bir süreç başlattı.

Hollanda yetkilileri bu kararın geçen ay yaşanan olaylar sonrası alındığını duyurdu.

"Yüksek risk" kategorisinde tanımlanan maça Lazio taraftarlarının giremeyeceği açıklandı.

"Antisemitizm" endişesiyle alınan karara İtalya hükümetinden tepki geldi.

Kulüp, “antisemitizmle mücadelede referans noktasıyız” açıklaması yaparken Lazio taraftarları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Söz konusu kararda, bazı Lazio taraftarlarının “aşırı sağ - faşizm sempatizanı olduğu, ırkçı ve antisemit söylemlerle” tanındıkları belirtildi.

Kararda Lazio fanatiklerinin geçmişte Nazi selamı ve Svastika gibi Nazi partisi sembolleri kullanması, Yahudi soykırımının simgelerinden Anne Frank'a hakarette bulunması gibi örnekler sayıldı.

İtalya basını, taraftar yasağının 7 Kasım’da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki saha dışı şiddet olayları nedeniyle alındığını yazıyor.

Bakanlık devrede

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, “yakışıksız” diye nitelediği karara karşı kendisinin ve İtalya Dışişleri Bakanı’nın Hollandalı mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi.

Abodi, hadisenin "peşini bırakmayacakları" mesajını verdi.

Roma kenti takımı Lazio için şehrin Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de devreye girdi.

Gualtieri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’yı arayarak yasak kararının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Gualtieri, “7 Kasım'daki maçtan sonra Amsterdam'da oluşan iklimi ve korkuları anlamakla birlikte, Lazio taraftarlarının büyük çoğunluğunun antisemitik, ırkçı ve şiddet yanlısı tutumlarla hiçbir bağlantısı olmadığını” söyledi.

Lazio taraftarlarının maç için 2 bin 600 bilet aldığı, bazı taraftarların yasak kararına uymayarak maça gitmeye çalışabileceği belirtiliyor.

Kamu yayıncısı Rai, Lazio yönetiminin diplomatik ve kurumsal kanallarla soruna çözüm bulmaya çalıştığını duyurdu.

İtalya basınında olayın “tam bir diplomatik vaka” teşkil ettiği yorumu yapılıyor.

La Repubblica gazetesinin haberine göre Lazio taraftarı 500 kişi, Amsterdam Belediye Başkanı’nı Roma Savcılığı’na ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etmek için topluca bir avukata yetki verdi.

Anne Frank vakası

Lazio'nun fanatik taraftar grubu “Irrudicibili” üyeleri zaman zaman "faşist selamı" vermeleri ve faşist diktatör Mussolini yanlısı tezahürat haberleri ile anılıyor.

Fanatikler, 2017 yılında Roma ile oynanan maçta, "hakaret" amacıyla Frank'ın fotoğrafını kullanmıştı.

Hollanda makamları yasak kararında bu olaya da yer verdi.

Yahudi cemaatinden ve siyaset dünyasından bu eyleme büyük tepki gelmiş, Lazio’ya 50 bin euro para cezası verilmişti.

Bu olay sonrası Lazio futbolcuları sahaya Anne Frank resmi ve “Antisemitizme Hayır” yazılı tişörtlerle çıkmıştı.

Lazio Başkanı Claudio Lotito da her yıl 200 kişilik bir taraftar grubunu Nazi toplama kampı Auschwitz'e götürerek Yahudi Soykırımı konusunda bilinçlendireceklerini açıklamıştı.

Lotito, taraftarlarının Hollanda makamları tarafından antisemitizmle suçlanarak yasaklanmasına ise tepki gösterdi ve “Bu gayrimeşru bir eylem. Lazio bugün antisemitizmle mücadelede bir referans noktasıdır” diyerek kulübü savundu.

2023 Mart ayında Almanya’daki Bayern Münih maçı öncesi, Adolf Hitler’in Nazi partisini kurduğu barda toplanan Lazio taraftarlarından biri faşist şarkılar söylediği ve Nazi selamı verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve para cezasına çarptırılmıştı.

Eylül’de de yine Almanya’da 60 Lazio fanatiği, üzerlerinde bıçak ve sopa gibi silahlar bulunduğu gerekçesiyle gözaltında tutulmuş ve Hamburg’daki Dynamo Kyiv maçına girmeleri engellenmişti.

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