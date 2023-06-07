Air India uçağı Rusya'ya acil iniş yaptı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Rusya'ya acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 216 yolcu ve 16 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India'ya ait yolcu uçağının, motor arızası nedeniyle dün Rusya'ya iniş yaptığı bildirildi.

Air India tarafından yapılan açıklamada, 216 yolcu ve 16 kişilik mürettebat taşıyan "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, dün Rusya'nın Magadan Havalimanı'na indiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın "motorların birinde teknik sorun" çıkması nedeniyle iniş yaptığı ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, yaptığı açıklamada, uçakta ABD vatandaşlarının da olabileceğini kaydederek, Air India'nın yolcuların seyahate devam etmesi için Rusya'ya başka uçak göndereceğini duyurdu.???????