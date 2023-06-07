Air India uçağı motor arızası nedeniyle Rusya'ya iniş yaptı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Rusya'ya iniş yaptı. Yolcuların ABD'ye gidebilmesi için farklı bir uçak gönderildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Rusya'ya iniş yaptı. Yolcuların ABD'ye gidebilmesi için farklı bir uçak gönderildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den dün ABD'nin San Francisco kentine gitmek üzere havalanan Air India şirketine ait yolcu uçağının motorlarından birinde arıza meydana geldi. 216'sı yolcu, 16'sı mürettebat olmak üzere toplam 232 kişinin bulunduğu uçak, Rusya'nın Magadan Havalimanı'na iniş yaptı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, bugün Rusya'ya başka bir uçak gönderildiği, yolcuların 8 Haziran'da San Francisco'ya götürüleceği duyuruldu.

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise yaptığı açıklamada uçakta ABD vatandaşlarının da olabileceğini belirterek, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi. - MOSKOVA