Air India, Rusya'da zorunlu kalan yolcuları için yeni uçak gönderdi

Hindistan hava yolu şirketi Air India, başkent Yeni Delhi'den ABD'ye gitmek için havalanan ancak motor arızası nedeniyle Rusya'ya zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuların seyahatlerini tamamlamaları için yeni uçak gönderdi. Yolcular ve mürettebat San Francisco'ya ulaştırılacak.

Hindistan hava yolu şirketi Air India, başkent Yeni Delhi'den ABD'ye gitmek için havalanan ancak motor arızası nedeniyle Rusya'ya zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuların seyahatlerini tamamlamaları için yeni uçak gönderdi.

Air India'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uçakta bulunan 216 yolcu ve 16 kişilik mürettebat için yeni bir uçak yola çıktı.

Gönderilen uçağın sabah saatlerinde Rusya'nın Magadan Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Uçak, yolcuları ve mürettebatı San Francisco'ya ulaştıracak.

Yeni Delhi-San Francisco seferini yapan Air India uçağı motor arızası nedeniyle Rusya'nın Magadan Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.