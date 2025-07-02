Air Arabia Uçağı Motor Arızası Nedeniyle Ankara'ya Acil İniş Yaptı

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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Air Arabia'nın Sharjah-İstanbul seferini yapan uçağı, motor arızası nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil olarak iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta 1'i bebek 138 yolcu bulunuyordu.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Air Arabia'ya ait Sharjah- İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Air Arabia'ya ait ABY287 sefer sayılı, Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, Sharjah Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere havalandı. Kalkıştan 3,5 saat sonra uçağın tek motorunda arıza meydana geldi. Motor arızası nedeniyle uçak, en yakın ve uygun havalimanı olan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. 1'i bebek 138 yolcusu bulunan uçak, havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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