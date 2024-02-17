AİLESİNDEN 12 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ! Olay nedir? Katil tutuklandı mı?

İran'da yaşanan aile faciası nedir? Olay ne? İran'da bir genç, aile içi sorunlar nedeniyle 12 akrabasını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü.

OLAY NEDİR?

İran'da ailesinden 12 kişiyi öldüren zanlı olay yerinden kaçtı. Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, "Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

KATİL TUTUKLANDI MI?

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi.