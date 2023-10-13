Ahlat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ahlat ilçesindeki tüm camilerde Cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi. Daha sonra kılınan Cuma namazı sonrasında da İsrail'in Gazze'ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. - BİTLİS