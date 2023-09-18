Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında meydana gelen kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpışması sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.