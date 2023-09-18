Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında meydana gelen kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpışması sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.
Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, AHIRKAPI açıklarında iki gemi çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki 'New Legent' isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki 'Elbsun' isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarpma anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı. Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor.