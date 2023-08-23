Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Doğubayazıt'ın yanı sıra Ağrı merkez, Diyadin ilçesi ile Iğdır'da da hissedildi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Doğubayazıt olarak açıkladığı deprem saat 21.22'de meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt'ın yanı sıra Ağrı merkez, Diyadin ilçesi ile Iğdır'da da hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bu arada depremin hissedildiği Diyadin ilçesinde vatandaşlar, depremin ardından evlerinin bahçesine çıktı. Bazı vatandaşlar da araçlarında bekledi.